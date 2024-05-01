Dağcılar eksi 37 derecede Ağrı Dağı zirvesinde | Video 01.05.2024 | 10:44 Dağcılar eksi 37 derecede Ağrı Dağı’nın zirvesine tırmanarak 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nı kutladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'nın eteklerinde bahar havası yaşanırken, zirvede ise dondurucu hava yaşanıyor.Soğukta adeta saç ve sakalları donan dağcılar, eksi 37 derecede 5 bin 137 rakımında zirve tırmanışı yaparak, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nı kutladı.Her mevsim dağcıların tırmanış yaptığı Ağrı Dağı, yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Tırmanış rehberi Cuma Saltık eşliğinde 5 bin 137 rakıma tırmanan dağcılar, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nı kutladı.