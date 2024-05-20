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Sinan Akçıl'dan Fransa konserinde 'Filistin' açıklaması

Sinan Akçıl'dan Fransa konserinde 'Filistin' açıklaması

20.05.2024 | 13:30

Sinan Akçıl, Fransa'da 19 Mayıs Türk Festivali'ndeki konserinde sahnede Filistin'e destek açıklaması yaptı.

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