Ruhsatsız tabanca ile yakalandı, kelepçe takılınca gülerek polis aracına gitti | Video
Aksaray’da ruhsatsız tabancayla polise yakalanan sürücü önce basın mensuplarına, “Ağabey çekmesen” dedi, ardından kelepçe takılınca başına kapüşonu çekip gülerek polis aracına gitti.
Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.
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