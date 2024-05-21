Yunan unsurları Ayvacık açıklarında 3’ü çocuk, 14 kaçak göçmeni ölüme terk etti | Video 21.05.2024 | 09:57 Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 3’ü çocuk 14 kaçak göçmen Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek, ölüme terk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, lastik bot içindeki 3'ü çocuk toplam 14 kaçak göçmenin deniz ortasında mahsur kaldığı görülüyor. Denizin ortasında çaresizce kurtarılmayı bekleyen kaçak göçmenleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden lastik bot ile denize açılan ve umuda yolculuk için Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, iddiaya göre Midilli Adası'na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Lastik bot içindeki aralarında çocuklarında bulunduğu kaçak göçmenleri Yunan Sahil Güvenliği, Türk kara sularına geri iterek, ölüme terk etti.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'KB-20' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 3'ü çocuk, 14 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, lastik bot içindeki 3'ü çocuk toplam 14 kaçak göçmenin deniz ortasında mahsur kaldığı görülüyor. Denizin ortasında çaresizce kurtarılmayı bekleyen kaçak göçmenleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarıyor.