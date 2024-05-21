Mersin'de 6 yıldır aranan 2 şahıs yakalanıp tutuklandı | Video
Mersin'de biri 11, diğeri 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 6 yıldır aranan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı. Aranan şahıslardan biri hastanede yakalanırken yıllardır kardeşinin kimlik bilgilerini kullanarak gizlendiği ortaya çıktı.
27 DOSYADAN ARANAN ŞAHIS DA YAKALANDI
Çalışmasına devam eden ekipler Erdemli ilçesinde başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanmak suçundan 15, sahte kredi kartı kullanmak suçundan 7, hırsızlık suçundan 3, basit yaralama ve kişisel verileri ihlal suçundan 2 olmak üzere toplam 27 suç dosyasından aranan A.K.'nin peşine düştü. Hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın saklandığı adresi tespit eden jandarma ekipleri operasyon yaptı. Operasyonda 6 yıldır aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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