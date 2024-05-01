Sahte ilanlarla vatandaşı dolandıran 14 kişilik suç şebekesi çökertildi | Video
Denizli merkezli olarak Muğla ve Burdur illerinde polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, sahte ilanlar ve yabancılar adına kayıtlarla dolandırıcılık yapan 14 kişilik suç şebekesi çökertildi.
Yeterli bilgi ve delillere ulaşılmasının ardından şebekenin çökertilmesi için Denizli merkezli olarak Muğla ve Burdur illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 14 şüpheli şahıs yakalandı. Adreslerinde suçtan elde edilen para ve suç aletleri ele geçirilen şüpheliler, Denizli Adliyesine sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 10 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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