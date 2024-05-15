Video Yaşam "Bu iş yerine ‘Akraba’ giremez!" Akrabaları iş yerini şikayet edince çözümü böyle buldu | Video

"Bu iş yerine ‘Akraba’ giremez!" Akrabaları iş yerini şikayet edince çözümü böyle buldu | Video

15.05.2024 | 12:24

Adana’da bir kişi akrabalarından zarar görünce açtığı iş yerine ‘Akrabalarımız giremez’ ve ‘Akrabalarım oturamaz’ dövizlerini astı. İş yeri sahibi, “Ne gelirse akrabadan gelir derler. Akrabalarım olmayınca her şeyin sahibi oldum” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan Şahin Ataban (40), Sinanpaşa Mahallesi'nde 3 sene önce sıkma ve ev yemekleri satmak için küçük bir iş yeri açtı. Ancak iddiaya göre Ataban'ın ailesi iş yerini sürekli zabıtaya şikayet edip Ataban'ın iş yapmasını engelledi.

'AKRABALARIM GİREMEZ' DÖVİZİ ASTI
Akrabalarıyla sürekli sorunlar yaşayan Ataban, en sonunda bütün akrabalarıyla görüşmemeye başladı. Ayrıca Ataban, iş yerinin girişine 'Akrabalarım giremez' ve 'Akrabalarım oturamaz' dövizleri astı. Dövizleri görenler ise fotoğrafını çekip sosyal medyada ve aile gruplarında paylaşmaya başladı.

"AKRABALARINIZLA GÖRÜŞMEYİN"
İhlas Haber Ajansı'na konuşan Şahin Ataban, "Ne gelirse akrabadan gelir derler. Yabancıdan bir sorun gelmez. Akrabalarım olmayınca her şeyin sahibi oldum. Ben su satarak bu işlere başladım ve kendi iş yerimi açtım. Akrabalarım beni gördükçe su satıyorum diye küçümsediler. Rabbim onları ters çevirdi ve bana böyle bir yer nasip etti. İnsanlara tavsiyem akrabalarınızla görüşmeyin" ifadelerini kullandı.

"DAHA BÜYÜK YAZI ASACAĞIM"
Hiçbir akrabasından yardım göremediğini anlatan Ataban, "Amcamın çocuklarının durumu çok iyiydi ama bana hiç yardımcı olmadılar. Buraya gelmeyen kalmadı. Vergi dairesi, polis, zabıta hepsi geldi. Ben burada ekmeğimin peşindeyim. Bende en sonunda böyle bir yazı astım. Akrabalarımda bunu gördüler. Eğer Allah nasip ederse daha büyük bir yer açarsam daha büyük yazı asacağım" diye konuştu.

Öte yandan Şahin Ataban, yazıyı görenler tarafından olumlu tepkiler aldığını da belirtti. Yazıyı görüp şaşıran müşterilerden Mustafa Coşkuner, "Benim bildiğim akraba akrabaya destek verir ama bu adam demek zarar görmüş. Haklı da olabilir" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da taksici vahşeti: Meslektaşını öldürdü sigara yakıp olay yerinden ayrıldı | Video 00:55
İstanbul’da taksici vahşeti: Meslektaşını öldürdü sigara yakıp olay yerinden ayrıldı | Video 15.05.2024 | 15:37
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ABD’li profesör akrepleri bırakıp ülkesine uçtu | Video 03:07
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ABD'li profesör akrepleri bırakıp ülkesine uçtu | Video 15.05.2024 | 15:28
Bu iş yerine ‘Akraba’ giremez! Akrabaları iş yerini şikayet edince çözümü böyle buldu | Video 04:40
"Bu iş yerine ‘Akraba’ giremez!" Akrabaları iş yerini şikayet edince çözümü böyle buldu | Video 15.05.2024 | 12:24
Şehrin en işlek caddesi boks ringine döndü: O anlar kamerada | Video 00:54
Şehrin en işlek caddesi boks ringine döndü: O anlar kamerada | Video 15.05.2024 | 14:00
İstanbul’da 50 ayrı olaya karışıp mekan kurşunlayan 117 kişi tutuklandı | Video 04:43
İstanbul’da 50 ayrı olaya karışıp mekan kurşunlayan 117 kişi tutuklandı | Video 15.05.2024 | 13:55
Jandarma’nın üç aylık takibi sonuç verdi, uyuşturucu örgütü çökertildi | Video 01:11
Jandarma’nın üç aylık takibi sonuç verdi, uyuşturucu örgütü çökertildi | Video 15.05.2024 | 13:48
Esenyurt’ta site yöneticisi yabancı uyruklu sakinleri böyle darp etti | Video 11:37
Esenyurt'ta site yöneticisi yabancı uyruklu sakinleri böyle darp etti | Video 15.05.2024 | 12:25
Gaziantep’te FETÖ-PDY’ye kıskaç operasyonu: 20 gözaltı | Video 00:54
Gaziantep'te FETÖ-PDY'ye kıskaç operasyonu: 20 gözaltı | Video 15.05.2024 | 12:25
Bursa’da 5 katlı apartmanın 3. katında yangın çıktı, 4 kişi dumandan etkilendi | Video 01:11
Bursa'da 5 katlı apartmanın 3. katında yangın çıktı, 4 kişi dumandan etkilendi | Video 15.05.2024 | 13:01
Kadıköy’de dikey yapılaşmaya meydan okudu, köşkünü satmadı | Video 04:23
Kadıköy'de dikey yapılaşmaya meydan okudu, köşkünü satmadı | Video 15.05.2024 | 12:25
Sallayıp yerinden çıkarttıkları bisikletleri böyle aldılar | Video 00:33
Sallayıp yerinden çıkarttıkları bisikletleri böyle aldılar | Video 15.05.2024 | 12:26
Milyonluk vurgun yapan sahte polis, tarlada mevsimlik işçi çıktı | Video 00:37
Milyonluk vurgun yapan sahte polis, tarlada mevsimlik işçi çıktı | Video 15.05.2024 | 12:26
Ankara’da taksiciye satırlı saldırı kamerada: Şoförün başparmağı koptu | Video 01:20
Ankara’da taksiciye satırlı saldırı kamerada: Şoförün başparmağı koptu | Video 15.05.2024 | 12:26
Silahla tehdit zanlılarına operasyon: 5 gözaltı | Video 01:26
Silahla tehdit zanlılarına operasyon: 5 gözaltı | Video 15.05.2024 | 11:44
Nefes kesen kovalamaca: Jandarma çalıntı aracı böyle durdurdu | Video 00:36
Nefes kesen kovalamaca: Jandarma çalıntı aracı böyle durdurdu | Video 15.05.2024 | 11:05
Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri esnafı darp etti | Video 04:06
Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri esnafı darp etti | Video 15.05.2024 | 10:47
Tarihi Mısır Çarşısı’nda yangın | Video 00:53
Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın | Video 15.05.2024 | 10:33
Gümrük Muhafaza ekipleri 646 Milyonluk kaçakçılığa engel oldu | Video 01:49
Gümrük Muhafaza ekipleri 646 Milyonluk kaçakçılığa engel oldu | Video 15.05.2024 | 09:51
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Mayıs 2024 Çarşamba atv izle! | Video 05:43
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Mayıs 2024 Çarşamba atv izle! | Video 15.05.2024 | 10:22
Güzeldere menderesleri böyle görüntülendi | Video 03:09
Güzeldere menderesleri böyle görüntülendi | Video 15.05.2024 | 10:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA