Video Yaşam Sürüye yıldırım isabet etti, 51 küçükbaş hayvan telef oldu | Video
Sürüye yıldırım isabet etti, 51 küçükbaş hayvan telef oldu | Video

Sürüye yıldırım isabet etti, 51 küçükbaş hayvan telef oldu | Video

10.06.2024 | 08:46

Erzincan’ın Kemah ilçesinde koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 51 küçükbaş hayvan telef oldu.

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Olay, Kemah'a bağlı Oğuz köyünde meydana geldi. Orhan Küçükkaya'ya ait koyunlar arazide otlandığı esnada sağanak yağmur etkili oldu. Şiddetini artıran sağanakla birlikte sürüye yıldırım isabet etti. Çobanın bilgi vermesiyle sürü sahibi olay yerine ulaştı. Yıldırım düşmesi sonucu 51 koyun telef oldu. Çobanın ise olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
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