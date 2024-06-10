Video Yaşam Büyükçekmece’de kar maskeli iki kişi, girdikleri evin sahibini silahla öldürdü | Video
Büyükçekmece’de kar maskeli iki kişi, girdikleri evin sahibini silahla öldürdü | Video

Büyükçekmece’de kar maskeli iki kişi, girdikleri evin sahibini silahla öldürdü | Video

10.06.2024 | 09:06

Büyükçekmece’de maskeli iki kişi, girdikleri evde bulunan abi ve kardeşe silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan Uğur Doğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kar maskeli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay saat 19.30 sıralarında Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki 3 katlı binanın 2. katında yaşayan Uğur Doğan (30) ve abisi Özgür Doğan evlerinde oldukları sırada kar maskeli iki kişi kapılarını çaldı. Uğur Doğan kapıyı açtığında şüpheliler yanlarındaki silah ile ateş etmeye başladılar. Olay sonrası şüpheliler motosiklet ile olay yerinden kaçarken sesleri duyan abi Özgür Doğan dışarı çıkıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralı kardeşi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Uğur Doğan hayatını kaybetti. Sonrasında gelen olay yeri inceleme ekipleri daire içerisinde incelemelerde bulunurken polis ekipleri şüpheliler için yakalama çalışması başlattı.

Olayla ilgili konuşan mahalle muhtarı Abdullah Gençdoğan, "Ben eve girdim, beni aradılar böyle bir olay oldu diye. Sevdiğimiz bir kardeşimiz burada. Maalesef vurmuşlar. Polisimiz araştırıyor ne olduğunu, inşallah çıkaracaklar meydana. Uğur aynı zamanda burada çay ocağını da işletiyor. Bizim çocuklarımızın da arkadaşıydı" dedi.

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