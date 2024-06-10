Video Yaşam Beykoz’da huzurevinde 3 yaşlıya eziyet eden hasta bakıcı tutuklandı | Video
Beykoz’da huzurevinde 3 yaşlıya eziyet eden hasta bakıcı tutuklandı | Video

Beykoz’da huzurevinde 3 yaşlıya eziyet eden hasta bakıcı tutuklandı | Video

10.06.2024 | 11:16

Beykoz’da bulunan bir huzurevinde hasta bakıcı Mehmet Şakir Ö., huzurevinde kalan 3 yaşlıya eziyet etti. O anlara ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlatan Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Beykoz'da bulunan bir huzurevinde hasta bakıcı Mehmet Şakir Ö., huzurevinde kalan 3 yaşlıya eziyet etti. O anlara ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlatan Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Olay, Cumartesi Günü akşam saatlerinde Beykoz Yavacık'ta bulunan bir huzurevinde meydana geldi. Huzurevinde çalışan hasta bakıcı Mehmet Şakir Ö., huzurevinde kalan yaşlılar A. G., İ.Y., ve D.A.Ç,'ye eziyet etti. Bu anlara ilişkin görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedildi.

YAKALANDI, TUTUKLANDI
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Beykoz İlçe emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada huzurevine giden polise ekipleri, mağdur kişilerin ve huzurevi yöneticilerinin ifadesini aldı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada Mehmet Şakir Ö'yü, Kavacık'ta gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, mala zarar verme ve taksirle yaralanmaya sebep olma suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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