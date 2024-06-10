Video Yaşam Sahte dedektiflere operasyon: 23 gözaltı | Video
Sahte dedektiflere operasyon: 23 gözaltı | Video

Sahte dedektiflere operasyon: 23 gözaltı | Video

10.06.2024 | 11:45

"Dedektiflik" faaliyetleri adı altında kişisel verileri hukuka aykırı olarak temin ettikleri ve cep telefonu programları üzerinden ruhsatsız silah ticareti gerçekleştirdikleri tespit edilen 23 şüpheli, 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin dedektiflik faaliyetleri adı altında kişisel verileri hukuka aykırı olarak temin ettikleri ve cep telefonu programları üzerinden ruhsatsız silah ticareti gerçekleştirdikleri belirtildi. 23 şüpheli, Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda takip cihazı, 3 pompalı tüfek, 5 tabanca, 3 şarjör ve 165 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 16'sı ise Gebze Adliyesi'ne sevk edilecek.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sahte dedektiflere operasyon: 23 gözaltı | Video 00:54
Sahte dedektiflere operasyon: 23 gözaltı | Video 10.06.2024 | 11:45
Fatih’te iş yerini soyan 3 hırsız kamerada | Video 01:17
Fatih'te iş yerini soyan 3 hırsız kamerada | Video 10.06.2024 | 11:38
Beykoz’da huzurevinde 3 yaşlıya eziyet eden hasta bakıcı tutuklandı | Video 01:26
Beykoz’da huzurevinde 3 yaşlıya eziyet eden hasta bakıcı tutuklandı | Video 10.06.2024 | 11:16
Kimyasal makinesinin içine düşen kedi son anda kurtarıldı | Video 02:18
Kimyasal makinesinin içine düşen kedi son anda kurtarıldı | Video 10.06.2024 | 10:47
Sevgililer gününde canice öldürülen genç kız ‘Tetikçi’ çıktı | Video 03:14
Sevgililer gününde canice öldürülen genç kız ‘Tetikçi’ çıktı | Video 10.06.2024 | 10:47
Esenyurt’ta çocukların telefon kavgasında ortalık böyle karıştı | Video 03:47
Esenyurt’ta çocukların telefon kavgasında ortalık böyle karıştı | Video 10.06.2024 | 10:47
İnternetten dolandırıcılarına dev operasyon | Video 01:01
İnternetten dolandırıcılarına dev operasyon | Video 10.06.2024 | 11:00
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Haziran 2024 Pazartesi atv izle! | Video 04:54
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Haziran 2024 Pazartesi atv izle! | Video 10.06.2024 | 10:41
İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 27 yaralı | Video 03:00
İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 27 yaralı | Video 10.06.2024 | 10:28
Kütahya’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı | Video 00:30
Kütahya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı | Video 10.06.2024 | 10:28
Hasta taşıyan ambulansın devrildiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:36
Hasta taşıyan ambulansın devrildiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.06.2024 | 09:47
Sarıyer’deki Mehmud Paşa Yalısı’nda film gibi soygun: Plan yapıp kamyonetle 130 milyon liralık vurgun yaptı | Video 02:03
Sarıyer’deki Mehmud Paşa Yalısı’nda film gibi soygun: Plan yapıp kamyonetle 130 milyon liralık vurgun yaptı | Video 10.06.2024 | 09:47
20 ilde Narkoçelik-22 operasyonu | Video 01:35
20 ilde "Narkoçelik-22" operasyonu | Video 10.06.2024 | 09:47
Büyükçekmece’de kar maskeli iki kişi, girdikleri evin sahibini silahla öldürdü | Video 03:20
Büyükçekmece’de kar maskeli iki kişi, girdikleri evin sahibini silahla öldürdü | Video 10.06.2024 | 09:06
Silah satılan bakkala operasyon… Silahlarla yakalandı | Video 01:07
Silah satılan bakkala operasyon… Silahlarla yakalandı | Video 10.06.2024 | 09:45
Tekirdağ’da motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 01:22
Tekirdağ’da motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 10.06.2024 | 09:41
Bayburt’ta fındık büyüklüğünde dolu yağdı | Video 03:10
Bayburt’ta fındık büyüklüğünde dolu yağdı | Video 10.06.2024 | 09:20
Sürüye yıldırım isabet etti, 51 küçükbaş hayvan telef oldu | Video 01:38
Sürüye yıldırım isabet etti, 51 küçükbaş hayvan telef oldu | Video 10.06.2024 | 08:46
İliç’teki madende toprak altında işçi kalmadı | Video 02:29
İliç'teki madende toprak altında işçi kalmadı | Video 10.06.2024 | 08:46
Kim Milyoner Olmak İster’de Menekşe Teyze Milyoner’e damga vurdu: Viyana’da eğitim aldım 03:16
Kim Milyoner Olmak İster’de Menekşe Teyze Milyoner'e damga vurdu: "Viyana'da eğitim aldım" 10.06.2024 | 00:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA