Sahte dedektiflere operasyon: 23 gözaltı | Video 10.06.2024 | 11:45 "Dedektiflik" faaliyetleri adı altında kişisel verileri hukuka aykırı olarak temin ettikleri ve cep telefonu programları üzerinden ruhsatsız silah ticareti gerçekleştirdikleri tespit edilen 23 şüpheli, 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin dedektiflik faaliyetleri adı altında kişisel verileri hukuka aykırı olarak temin ettikleri ve cep telefonu programları üzerinden ruhsatsız silah ticareti gerçekleştirdikleri belirtildi. 23 şüpheli, Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda takip cihazı, 3 pompalı tüfek, 5 tabanca, 3 şarjör ve 165 fişek ele geçirildi.Şüphelilerden 7'si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 16'sı ise Gebze Adliyesi'ne sevk edilecek.