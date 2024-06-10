Fatih'te iş yerini soyan 3 hırsız kamerada | Video
Fatih'te bir iş yerine giren 3 hırsız, bilgisayarları çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, hırsızın fark ettiği güvenlik kamerasını başka yöne çevirdiği ardından da iş yerine girdiği görülüyor.
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Şikayetin ardından hareke geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirledi. Abdülkadir T.(24) ve Özgür İ.(27) isimli şüpheliler polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Abdülkadir T.'nin 15 suç kaydı, Özgür İ.'nin ise 13 suç kaydı olduğu belirlendi. Olayın son firari şüphelisi E.S. de (34) önceki gün yakalanarak gözaltına alındı.0 Şüpheli Ersan S.'nin ise 10 suç kaydı olduğu tespit edildi. Abdülkadir T.(24) ve Özgür İ. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ersan S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.
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