Video Yaşam Fatih'te iş yerini soyan 3 hırsız kamerada | Video
Fatih'te iş yerini soyan 3 hırsız kamerada | Video

Fatih'te iş yerini soyan 3 hırsız kamerada | Video

10.06.2024 | 11:38

Fatih'te bir iş yerine giren 3 hırsız, bilgisayarları çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, hırsızın fark ettiği güvenlik kamerasını başka yöne çevirdiği ardından da iş yerine girdiği görülüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Fatih İskender Paşa Mahallesi, Ragıp Bey Sokaktaki bir gayrimenkul şirketinde 6 Mart'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 hırsız bir iş yerini soymak için harekete geçti. Binaya giren 3 hırsız, önce iş yerinin kapı kilidini kırdı. Görüntülendiklerini fark eden hırsızlardan biri, güvenlik kamerasının yönünü değiştirdi. Ardından içeri girerek 3 adet dizüstü bilgisayarı çaldı. Hırsızlıklardan biri güvenlik kamerasını fark etti. Hırsızlar soygunun ardından oradan kaçtı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Şikayetin ardından hareke geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirledi. Abdülkadir T.(24) ve Özgür İ.(27) isimli şüpheliler polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Abdülkadir T.'nin 15 suç kaydı, Özgür İ.'nin ise 13 suç kaydı olduğu belirlendi. Olayın son firari şüphelisi E.S. de (34) önceki gün yakalanarak gözaltına alındı.0 Şüpheli Ersan S.'nin ise 10 suç kaydı olduğu tespit edildi. Abdülkadir T.(24) ve Özgür İ. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ersan S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fatih’te iş yerini soyan 3 hırsız kamerada | Video 01:17
Fatih'te iş yerini soyan 3 hırsız kamerada | Video 10.06.2024 | 11:38
Beykoz’da huzurevinde 3 yaşlıya eziyet eden hasta bakıcı tutuklandı | Video 01:26
Beykoz’da huzurevinde 3 yaşlıya eziyet eden hasta bakıcı tutuklandı | Video 10.06.2024 | 11:16
Kimyasal makinesinin içine düşen kedi son anda kurtarıldı | Video 02:18
Kimyasal makinesinin içine düşen kedi son anda kurtarıldı | Video 10.06.2024 | 10:47
Sevgililer gününde canice öldürülen genç kız ‘Tetikçi’ çıktı | Video 03:14
Sevgililer gününde canice öldürülen genç kız ‘Tetikçi’ çıktı | Video 10.06.2024 | 10:47
Esenyurt’ta çocukların telefon kavgasında ortalık böyle karıştı | Video 03:47
Esenyurt’ta çocukların telefon kavgasında ortalık böyle karıştı | Video 10.06.2024 | 10:47
İnternetten dolandırıcılarına dev operasyon | Video 01:01
İnternetten dolandırıcılarına dev operasyon | Video 10.06.2024 | 11:00
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Haziran 2024 Pazartesi atv izle! | Video 04:54
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Haziran 2024 Pazartesi atv izle! | Video 10.06.2024 | 10:41
İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 27 yaralı | Video 03:00
İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 27 yaralı | Video 10.06.2024 | 10:28
Kütahya’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı | Video 00:30
Kütahya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı | Video 10.06.2024 | 10:28
Hasta taşıyan ambulansın devrildiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:36
Hasta taşıyan ambulansın devrildiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.06.2024 | 09:47
Sarıyer’deki Mehmud Paşa Yalısı’nda film gibi soygun: Plan yapıp kamyonetle 130 milyon liralık vurgun yaptı | Video 02:03
Sarıyer’deki Mehmud Paşa Yalısı’nda film gibi soygun: Plan yapıp kamyonetle 130 milyon liralık vurgun yaptı | Video 10.06.2024 | 09:47
20 ilde Narkoçelik-22 operasyonu | Video 01:35
20 ilde "Narkoçelik-22" operasyonu | Video 10.06.2024 | 09:47
Büyükçekmece’de kar maskeli iki kişi, girdikleri evin sahibini silahla öldürdü | Video 03:20
Büyükçekmece’de kar maskeli iki kişi, girdikleri evin sahibini silahla öldürdü | Video 10.06.2024 | 09:06
Silah satılan bakkala operasyon… Silahlarla yakalandı | Video 01:07
Silah satılan bakkala operasyon… Silahlarla yakalandı | Video 10.06.2024 | 09:45
Tekirdağ’da motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 01:22
Tekirdağ’da motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 10.06.2024 | 09:41
Bayburt’ta fındık büyüklüğünde dolu yağdı | Video 03:10
Bayburt’ta fındık büyüklüğünde dolu yağdı | Video 10.06.2024 | 09:20
Sürüye yıldırım isabet etti, 51 küçükbaş hayvan telef oldu | Video 01:38
Sürüye yıldırım isabet etti, 51 küçükbaş hayvan telef oldu | Video 10.06.2024 | 08:46
İliç’teki madende toprak altında işçi kalmadı | Video 02:29
İliç'teki madende toprak altında işçi kalmadı | Video 10.06.2024 | 08:46
Kim Milyoner Olmak İster’de Menekşe Teyze Milyoner’e damga vurdu: Viyana’da eğitim aldım 03:16
Kim Milyoner Olmak İster’de Menekşe Teyze Milyoner'e damga vurdu: "Viyana'da eğitim aldım" 10.06.2024 | 00:03
Kim Milyoner Olmak İster’de Menekşe Teyze Milyoner’e damga vurdu: Viyana’da eğitim aldım 02:17
Kim Milyoner Olmak İster’de Menekşe Teyze Milyoner'e damga vurdu: "Viyana'da eğitim aldım" 09.06.2024 | 23:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA