Ankara’da taksiciye satırlı saldırı kamerada: Şoförün başparmağı koptu | Video
Ankara’nın Çankaya ilçesinde ticari taksi şoförüne satırlı saldırı yaşandı. Saldırı sonucunda taksi şoförünün başparmağı koptu.
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