İstanbul’da 50 ayrı olaya karışıp mekan kurşunlayan 117 kişi tutuklandı | Video
İstanbul’da yılbaşından bu tarafa mekanlara ateş eden mala zarar verip işyeri sahiplerinden haraç almaya çalışan 182 kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. 50 ayrı kurşunlama olayının aydınlatıldığı belirtilirken, çok sayıda silah ve mermi de ele geçirildi. Gerçekleştirilen saldırılara ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.
ARAMALARDA CEPHANELİK BULUNDU
Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltına aldıkları şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda 3 adet AK-47, 51 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet otomatik tabanca, 2 Adet Kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Ayrıca 2 adet "sallama" olarak tabir edilen bıçak, toplamda bin 418 adet fişek, 14 adet çelik yelek, 2 adet kar maskesi, 2 adet sahte plaka, 53.5 gram uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 1 adet dürbün, 1 adet miğfer, 60 adet şarjör, 2 adet olayda kullanılmış motosiklet ele geçirildi.
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