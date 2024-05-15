Video Yaşam Kadıköy'de dikey yapılaşmaya meydan okudu, köşkünü satmadı | Video
Kadıköy'de dikey yapılaşmaya meydan okudu, köşkünü satmadı | Video

Kadıköy'de dikey yapılaşmaya meydan okudu, köşkünü satmadı | Video

15.05.2024 | 12:25

Kadıköy'de halk arasında 'Sarı köşk' olarak bilinen ve görünüşüyle dikkat çeken köşkün sahibi, inşaat firmaları tarafından ederinden katbekat fazla para teklif edildiyse de dikey yapılaşmaya karşı olduğunu söyleyerek evini satmadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kadıköy'de 1900'lü yılların başında yaptırılan 'Sarı köşk', yapısı, görünüşü ve rengiyle dikkat çekiyor. Gri ve yüksek binaların arasında kalan, tarihi eser statüsünde olan köşkün çevresi bu günlerde 15-20 katlı binalarla kaplanmış durumda. Sahibi tarafından özenle bakımı yaptırılan ve yıllara meydan okuyan köşke inşaat firmaları tarafından ederinden katbekat fazla para teklif edildiyse de köşkün sahibi dikey yapılaşmaya karşı olduğunu söyleyerek evini satmayı düşünmüyor.

"BU KÖŞKLERİ KORUMAK ZORUNDAYIZ"
Mahalle sakinlerinden Tuncay Çökelek, "Bu tür evleri korumak bizim için çok güzel bir şey. Ben de bir mimar olarak bu tür evlerin korunmasını istiyorum. Bunlar geçmişimizin bir nişanesi oluyor. Bunları sonuna kadar savunmak da bizim görevimiz, elimizden geldiği kadar. Ben olsam vermem, bu evi imkanım olsa sonuna kadar korurum. Tabii alt yapısını da iyi yapmak lazım. Maddi durumu iyi olmayan var, mesela babadan kalma bir evi var. Bu evin korunması ve yeniden ayağa kaldırılması için bir takım masrafların yapılması lazım. O masrafı da karşılayan var, karşılayamayan var. 1900'lerin başında inşa edilmiş. Bu köşkleri korumak zorundayız" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Jandarma’nın üç aylık takibi sonuç verdi, uyuşturucu örgütü çökertildi | Video 01:11
Jandarma’nın üç aylık takibi sonuç verdi, uyuşturucu örgütü çökertildi | Video 15.05.2024 | 13:48
Esenyurt’ta site yöneticisi yabancı uyruklu sakinleri böyle darp etti | Video 11:37
Esenyurt'ta site yöneticisi yabancı uyruklu sakinleri böyle darp etti | Video 15.05.2024 | 12:25
Gaziantep’te FETÖ-PDY’ye kıskaç operasyonu: 20 gözaltı | Video 00:54
Gaziantep'te FETÖ-PDY'ye kıskaç operasyonu: 20 gözaltı | Video 15.05.2024 | 12:25
Bursa’da 5 katlı apartmanın 3. katında yangın çıktı, 4 kişi dumandan etkilendi | Video 01:11
Bursa'da 5 katlı apartmanın 3. katında yangın çıktı, 4 kişi dumandan etkilendi | Video 15.05.2024 | 13:01
Kadıköy’de dikey yapılaşmaya meydan okudu, köşkünü satmadı | Video 04:23
Kadıköy'de dikey yapılaşmaya meydan okudu, köşkünü satmadı | Video 15.05.2024 | 12:25
Sallayıp yerinden çıkarttıkları bisikletleri böyle aldılar | Video 00:33
Sallayıp yerinden çıkarttıkları bisikletleri böyle aldılar | Video 15.05.2024 | 12:26
Milyonluk vurgun yapan sahte polis, tarlada mevsimlik işçi çıktı | Video 00:37
Milyonluk vurgun yapan sahte polis, tarlada mevsimlik işçi çıktı | Video 15.05.2024 | 12:26
Ankara’da taksiciye satırlı saldırı kamerada: Şoförün başparmağı koptu | Video 01:20
Ankara’da taksiciye satırlı saldırı kamerada: Şoförün başparmağı koptu | Video 15.05.2024 | 12:26
Silahla tehdit zanlılarına operasyon: 5 gözaltı | Video 01:26
Silahla tehdit zanlılarına operasyon: 5 gözaltı | Video 15.05.2024 | 11:44
Nefes kesen kovalamaca: Jandarma çalıntı aracı böyle durdurdu | Video 00:36
Nefes kesen kovalamaca: Jandarma çalıntı aracı böyle durdurdu | Video 15.05.2024 | 11:05
Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri esnafı darp etti | Video 04:06
Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri esnafı darp etti | Video 15.05.2024 | 10:47
Tarihi Mısır Çarşısı’nda yangın | Video 00:53
Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın | Video 15.05.2024 | 10:33
Gümrük Muhafaza ekipleri 646 Milyonluk kaçakçılığa engel oldu | Video 01:49
Gümrük Muhafaza ekipleri 646 Milyonluk kaçakçılığa engel oldu | Video 15.05.2024 | 09:51
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Mayıs 2024 Çarşamba atv izle! | Video 05:43
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Mayıs 2024 Çarşamba atv izle! | Video 15.05.2024 | 10:22
Güzeldere menderesleri böyle görüntülendi | Video 03:09
Güzeldere menderesleri böyle görüntülendi | Video 15.05.2024 | 10:18
İzmir’de dolandırıcı şebekesi çökertildi: Dev operasyonda 11 gözaltı | Video 02:06
İzmir'de dolandırıcı şebekesi çökertildi: Dev operasyonda 11 gözaltı | Video 15.05.2024 | 09:34
Gaziantep’te 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 00:15
Gaziantep’te 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 15.05.2024 | 09:34
Büyükçekmece’de hakkında 82 yıl hapis cezası olan yaşlı kadın yakalandı | Video 00:30
Büyükçekmece’de hakkında 82 yıl hapis cezası olan yaşlı kadın yakalandı | Video 15.05.2024 | 09:34
Alkollü şahıs, annesinin de içinde bulunduğu evi yaktı | Video 02:31
Alkollü şahıs, annesinin de içinde bulunduğu evi yaktı | Video 15.05.2024 | 08:43
13 ilde düzenlenen Mahzen-46 operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi | Video 02:44
13 ilde düzenlenen Mahzen-46 operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi | Video 15.05.2024 | 08:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA