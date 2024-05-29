Video Yaşam Nihat Salih'i kim, neden öldürdü? İşte Pendik'teki korkunç cinayetin perde arkası! | Video
Nihat Salih'i kim, neden öldürdü? İşte Pendik'teki korkunç cinayetin perde arkası! | Video

Nihat Salih'i kim, neden öldürdü? İşte Pendik'teki korkunç cinayetin perde arkası! | Video

29.05.2024 | 09:47

İstanbul Pendik'te çöp konteynerinde 16 parçaya bölünmüş erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.

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