Nihat Salih'i kim, neden öldürdü? İşte Pendik'teki korkunç cinayetin perde arkası! | Video
İstanbul Pendik'te çöp konteynerinde 16 parçaya bölünmüş erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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