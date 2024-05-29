Üsküdar’da tünel kapatan düğün konvoyundaki sürücülere 6 bin 210 lira ceza | Video 29.05.2024 | 09:48 Üsküdar'da düğün konvoyu oluşturan bir grup Çamlıca Tünelini kapatmıştı. Diğer sürücüleirn tepkisine aldırış etmeyen sürücüler, gelin ve damadın fotoğrafını çekmek için uzun süre trafiği aksatmıştı. Tüneli kapatarak trafik güvenliğini tehlikeye atan her sürücüye 2 bin 70 lira olmak üzere, 3 sürücüye toplamda 6 bin 210 lira cezai işlem uygulandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay 26 Mayıs Pazar günü öğle saatlerinde Üsküdar'daki Çamlıca Tünelinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyuna katılan araçlar, Çamlıca Tünelini kapatarak trafiği olumsuz yönde etkiledi. Tünelde korna çalarak bekleyen araçlar, gelin arabasının açılır tavanından el sallayan gelinle damadın fotoğraf ve videosunu çekti. Bu sırada tüneli kullanan diğer sürücüler, trafiğin uzun süre aksamasına tepki gösterdi.Tünelden geçen bir motosiklet sürücüsü ise, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde tüneli kapatan konvoydan korna seslerinin yükseldiği ve gelinin yakınlarının fotoğraf çektiği anlar yer alıyor.

HER SÜRÜCÜYE 2 BİN 70 LİRA CEZA

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri, Çamlıca Tüneli'nde konvoy halinde trafik akışını engelleyen ve görüntüleri sosyal medyadan paylaşılan 34 JST 41 plakalı araç sürücüsünün E.T., 06 TYL 53 plakalı araç sürücüsünün O.N.Y., 34 KLS 113 plakalı araç sürücüsünün ise, A.T. olduğunu tespit etti. Sürücülere ayrı ayrı, 'Trafikte kol ve grup halinde araç kullanmak' maddesinden 690'ar lira, 'Tünellerde duraklamak' maddesinden 690'ar lira ve 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 690'ar lira olmak üzere toplam 6 bin 210 lira trafik idari para cezası uygulandı.