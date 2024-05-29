Beyaz ayakkabılarınızda bir daha leke görmeyeceksiniz! Sadece üç malzeme ile... | Video

Bir TikTok kullanıcısı, sadece üç malzeme kullanarak beyaz ayakkabılarınızı neredeyse ilk günkü haline dönüştürecek oldukça etkili bir tüyo paylaştı. Bırakın çamur izlerini, minik bir noktanın bile kalmayacağı bu yöntem sayesinde tertemiz bir ayakkabıya dakikalar içinde erişebilirsiniz. İşte o ipucu…