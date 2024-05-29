Video Yaşam Kozan Kalesi'nde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı | Video
Kozan Kalesi'nde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı | Video

Kozan Kalesi'nde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı | Video

29.05.2024 | 09:48

Adana'nın Kozan ilçesinde 400 metre yükseklikteki tepede bulunan Kozan Kalesi'nde mahsur kalan G.A. isimli kadın, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

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Olay, saat 21.00 sıralarında ilçedeki Kozan Kalesi'nde meydana geldi. 400 metre yükseklikteki dik bir tepede bulunan Kozan Kalesi'nde bir kadının mahsur kaldığını fark eden kalenin özel güvenlikleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaleye çıkan itfaiye ekibi, isminin G.A. olduğu öğrenilen kadını yaklaşık bir saatte indirdi. Ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen kadın, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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