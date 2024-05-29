Kozan Kalesi'nde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı | Video
Adana'nın Kozan ilçesinde 400 metre yükseklikteki tepede bulunan Kozan Kalesi'nde mahsur kalan G.A. isimli kadın, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 21.00 sıralarında ilçedeki Kozan Kalesi'nde meydana geldi. 400 metre yükseklikteki dik bir tepede bulunan Kozan Kalesi'nde bir kadının mahsur kaldığını fark eden kalenin özel güvenlikleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaleye çıkan itfaiye ekibi, isminin G.A. olduğu öğrenilen kadını yaklaşık bir saatte indirdi. Ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen kadın, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:28
00:30
Yolda yürüyen kadın kapkaça uğradı! O anlar kamerada | Video 29.05.2024 | 10:38
01:28
00:22
01:56
Kozan Kalesi'nde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı | Video 29.05.2024 | 09:48
00:22
01:00
03:58
02:26
02:04
İzmir'de evlat dehşeti! Anne ve babasını öldürüp intihar etti | Video 29.05.2024 | 08:44
00:37
Hakkari’de 34 kilo 638 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 28.05.2024 | 16:48
00:43
DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 4 gözaltı | Video 28.05.2024 | 16:27
03:00
Gaziantep'te korkutan yangın kamerada | Video 28.05.2024 | 15:48
00:27
00:49
Samsun'da 5 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı | Video 28.05.2024 | 14:55
01:55
00:45
Malatya’da, 'düşük ayarlı altın' operasyonu | Video 28.05.2024 | 14:55
04:27
00:44
00:48
Ayvalık’ta ev görünümlü uyuşturucu imalathanesine operasyon | Video 28.05.2024 | 13:38