Şehrin en işlek caddesi boks ringine döndü: O anlar kamerada | Video
Sakarya’nın en işlek bölgelerinden biri olan Çark Caddesi’nde iki gurup arasında çıkan kavgada tekme, tokat ve yumruklar havada uçuştu. Sokağın adeta boks ringine döndüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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