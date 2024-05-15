Şehrin en işlek caddesi boks ringine döndü: O anlar kamerada | Video 15.05.2024 | 14:00 Sakarya’nın en işlek bölgelerinden biri olan Çark Caddesi’nde iki gurup arasında çıkan kavgada tekme, tokat ve yumruklar havada uçuştu. Sokağın adeta boks ringine döndüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sakarya'nın en işlek yerlerinden olan Çark Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada tekme, yumruk ve tokatlar adeta havada uçuştu. Vatandaşların ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu. Sokağın boks ringine döndüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki grubun kavga ettiği anlar, yere düşen bir kişiyi tarafların tekme ve yumruklarla darp etmesi yer alıyor.