Video Yaşam Kayseri'de aranan şahıslara 81 polis ile operasyon: 14 gözaltı | Video
Kayseri'de aranan şahıslara 81 polis ile operasyon: 14 gözaltı | Video

Kayseri'de aranan şahıslara 81 polis ile operasyon: 14 gözaltı | Video

15.05.2024 | 16:30

Kayseri'de 81 polisin katılımıyla aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik 29 ekip 81 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda "hırsızlık", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "dolandırıcılık", "çocuğun cinsel istismarı", "kasten yaralama" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 13 yıl 9 ay ile 1 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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