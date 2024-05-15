Video Yaşam Sinop’ta 80 gram bonzai ele geçirildi | Video
Sinop’ta 80 gram bonzai ele geçirildi | Video

Sinop’ta 80 gram bonzai ele geçirildi | Video

15.05.2024 | 17:00

Sinop’ta 2 ayrı adreste yapılan aramada 80 gram bonzai maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Sinop il merkezi ve Gerze ilçe merkezinde 2 ayrı adreste yapılan aramada, 80 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sinop’ta 80 gram bonzai ele geçirildi | Video 00:30
Sinop’ta 80 gram bonzai ele geçirildi | Video 15.05.2024 | 17:00
Kayseri’de aranan şahıslara 81 polis ile operasyon: 14 gözaltı | Video 00:56
Kayseri'de aranan şahıslara 81 polis ile operasyon: 14 gözaltı | Video 15.05.2024 | 16:30
Isparta’daki uçak kazasının firarisi 17 yıl sonra İstanbul’da yakalandı | Video 02:12
Isparta’daki uçak kazasının firarisi 17 yıl sonra İstanbul’da yakalandı | Video 15.05.2024 | 15:18
Yer altı mağarasında keçi kurtarma operasyonu | Video 00:48
Yer altı mağarasında keçi kurtarma operasyonu | Video 15.05.2024 | 15:17
Antalya’da sosyal medya üzerinden uyuşturucu satışına eş zamanlı operasyon | Video 04:05
Antalya'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu satışına eş zamanlı operasyon | Video 15.05.2024 | 14:28
Ünlü köpek eğitmenine emlakçı şoku: 200 bin TL dolandırıldı | Video 04:19
Ünlü köpek eğitmenine emlakçı şoku: 200 bin TL dolandırıldı | Video 15.05.2024 | 14:19
İstanbul’da taksici vahşeti: Meslektaşını öldürdü sigara yakıp olay yerinden ayrıldı | Video 00:55
İstanbul’da taksici vahşeti: Meslektaşını öldürdü sigara yakıp olay yerinden ayrıldı | Video 15.05.2024 | 15:37
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ABD’li profesör akrepleri bırakıp ülkesine uçtu | Video 03:07
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ABD'li profesör akrepleri bırakıp ülkesine uçtu | Video 15.05.2024 | 15:28
Bu iş yerine ‘Akraba’ giremez! Akrabaları iş yerini şikayet edince çözümü böyle buldu | Video 04:40
"Bu iş yerine ‘Akraba’ giremez!" Akrabaları iş yerini şikayet edince çözümü böyle buldu | Video 15.05.2024 | 12:24
Şehrin en işlek caddesi boks ringine döndü: O anlar kamerada | Video 00:54
Şehrin en işlek caddesi boks ringine döndü: O anlar kamerada | Video 15.05.2024 | 14:00
İstanbul’da 50 ayrı olaya karışıp mekan kurşunlayan 117 kişi tutuklandı | Video 04:43
İstanbul’da 50 ayrı olaya karışıp mekan kurşunlayan 117 kişi tutuklandı | Video 15.05.2024 | 13:55
Jandarma’nın üç aylık takibi sonuç verdi, uyuşturucu örgütü çökertildi | Video 01:11
Jandarma’nın üç aylık takibi sonuç verdi, uyuşturucu örgütü çökertildi | Video 15.05.2024 | 13:48
Esenyurt’ta site yöneticisi yabancı uyruklu sakinleri böyle darp etti | Video 11:37
Esenyurt'ta site yöneticisi yabancı uyruklu sakinleri böyle darp etti | Video 15.05.2024 | 12:25
Gaziantep’te FETÖ-PDY’ye kıskaç operasyonu: 20 gözaltı | Video 00:54
Gaziantep'te FETÖ-PDY'ye kıskaç operasyonu: 20 gözaltı | Video 15.05.2024 | 12:25
Bursa’da 5 katlı apartmanın 3. katında yangın çıktı, 4 kişi dumandan etkilendi | Video 01:11
Bursa'da 5 katlı apartmanın 3. katında yangın çıktı, 4 kişi dumandan etkilendi | Video 15.05.2024 | 13:01
Kadıköy’de dikey yapılaşmaya meydan okudu, köşkünü satmadı | Video 04:23
Kadıköy'de dikey yapılaşmaya meydan okudu, köşkünü satmadı | Video 15.05.2024 | 12:25
Sallayıp yerinden çıkarttıkları bisikletleri böyle aldılar | Video 00:33
Sallayıp yerinden çıkarttıkları bisikletleri böyle aldılar | Video 15.05.2024 | 12:26
Milyonluk vurgun yapan sahte polis, tarlada mevsimlik işçi çıktı | Video 00:37
Milyonluk vurgun yapan sahte polis, tarlada mevsimlik işçi çıktı | Video 15.05.2024 | 12:26
Ankara’da taksiciye satırlı saldırı kamerada: Şoförün başparmağı koptu | Video 01:20
Ankara’da taksiciye satırlı saldırı kamerada: Şoförün başparmağı koptu | Video 15.05.2024 | 12:26
Silahla tehdit zanlılarına operasyon: 5 gözaltı | Video 01:26
Silahla tehdit zanlılarına operasyon: 5 gözaltı | Video 15.05.2024 | 11:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA