Sinop’ta 80 gram bonzai ele geçirildi | Video
Sinop’ta 2 ayrı adreste yapılan aramada 80 gram bonzai maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
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