Video Yaşam Jandarma’nın üç aylık takibi sonuç verdi, uyuşturucu örgütü çökertildi | Video
Jandarma’nın üç aylık takibi sonuç verdi, uyuşturucu örgütü çökertildi | Video

Jandarma’nın üç aylık takibi sonuç verdi, uyuşturucu örgütü çökertildi | Video

15.05.2024 | 13:48

Aydın’da jandarma ekipleri Didim ilçesinde uyuşturucu örgütüne yönelik yapılan operasyonunun devamında üç aylık çalışma sonrasında 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca örgütlü uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde Şubat 2024 ayından itibaren başlatılan planlı faaliyet kapsamında farklı tarihlerde 3 şüpheli şahıs ile birlikte farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında 3 ev, 2 iş yeri, 3 araçta ve 1 barakada eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 55 Gram Metamfetamin, 30 Gram Esrar, 5 Adet Kenevir tohumu, 3 Adet Esrar Öğütücü, 1 Adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı, 1 Adet 7.65 mm Ruhsatsız Tabanca, 8 Adet farklı Çaplarda Fişek, 1 Adet Cep telefonu, muhtelif miktarda ambalaj poşeti ele geçirildi. Arama esnasında ikametlerde bulunan 3 şüpheli şahsın yapılan testlerde uyuşturucu madde kullandığı ve 3 yabancı uyruklu şahsın ise vize süresinin geçtiği tespit edildi. Yabancı uyruklu şahıslar Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. M.Y isimli şüpheli adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Jandarma’nın üç aylık takibi sonuç verdi, uyuşturucu örgütü çökertildi | Video 01:11
Jandarma’nın üç aylık takibi sonuç verdi, uyuşturucu örgütü çökertildi | Video 15.05.2024 | 13:48
Esenyurt’ta site yöneticisi yabancı uyruklu sakinleri böyle darp etti | Video 11:37
Esenyurt'ta site yöneticisi yabancı uyruklu sakinleri böyle darp etti | Video 15.05.2024 | 12:25
Gaziantep’te FETÖ-PDY’ye kıskaç operasyonu: 20 gözaltı | Video 00:54
Gaziantep'te FETÖ-PDY'ye kıskaç operasyonu: 20 gözaltı | Video 15.05.2024 | 12:25
Bursa’da 5 katlı apartmanın 3. katında yangın çıktı, 4 kişi dumandan etkilendi | Video 01:11
Bursa'da 5 katlı apartmanın 3. katında yangın çıktı, 4 kişi dumandan etkilendi | Video 15.05.2024 | 13:01
Kadıköy’de dikey yapılaşmaya meydan okudu, köşkünü satmadı | Video 04:23
Kadıköy'de dikey yapılaşmaya meydan okudu, köşkünü satmadı | Video 15.05.2024 | 12:25
Sallayıp yerinden çıkarttıkları bisikletleri böyle aldılar | Video 00:33
Sallayıp yerinden çıkarttıkları bisikletleri böyle aldılar | Video 15.05.2024 | 12:26
Milyonluk vurgun yapan sahte polis, tarlada mevsimlik işçi çıktı | Video 00:37
Milyonluk vurgun yapan sahte polis, tarlada mevsimlik işçi çıktı | Video 15.05.2024 | 12:26
Ankara’da taksiciye satırlı saldırı kamerada: Şoförün başparmağı koptu | Video 01:20
Ankara’da taksiciye satırlı saldırı kamerada: Şoförün başparmağı koptu | Video 15.05.2024 | 12:26
Silahla tehdit zanlılarına operasyon: 5 gözaltı | Video 01:26
Silahla tehdit zanlılarına operasyon: 5 gözaltı | Video 15.05.2024 | 11:44
Nefes kesen kovalamaca: Jandarma çalıntı aracı böyle durdurdu | Video 00:36
Nefes kesen kovalamaca: Jandarma çalıntı aracı böyle durdurdu | Video 15.05.2024 | 11:05
Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri esnafı darp etti | Video 04:06
Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri esnafı darp etti | Video 15.05.2024 | 10:47
Tarihi Mısır Çarşısı’nda yangın | Video 00:53
Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın | Video 15.05.2024 | 10:33
Gümrük Muhafaza ekipleri 646 Milyonluk kaçakçılığa engel oldu | Video 01:49
Gümrük Muhafaza ekipleri 646 Milyonluk kaçakçılığa engel oldu | Video 15.05.2024 | 09:51
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Mayıs 2024 Çarşamba atv izle! | Video 05:43
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Mayıs 2024 Çarşamba atv izle! | Video 15.05.2024 | 10:22
Güzeldere menderesleri böyle görüntülendi | Video 03:09
Güzeldere menderesleri böyle görüntülendi | Video 15.05.2024 | 10:18
İzmir’de dolandırıcı şebekesi çökertildi: Dev operasyonda 11 gözaltı | Video 02:06
İzmir'de dolandırıcı şebekesi çökertildi: Dev operasyonda 11 gözaltı | Video 15.05.2024 | 09:34
Gaziantep’te 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 00:15
Gaziantep’te 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 15.05.2024 | 09:34
Büyükçekmece’de hakkında 82 yıl hapis cezası olan yaşlı kadın yakalandı | Video 00:30
Büyükçekmece’de hakkında 82 yıl hapis cezası olan yaşlı kadın yakalandı | Video 15.05.2024 | 09:34
Alkollü şahıs, annesinin de içinde bulunduğu evi yaktı | Video 02:31
Alkollü şahıs, annesinin de içinde bulunduğu evi yaktı | Video 15.05.2024 | 08:43
13 ilde düzenlenen Mahzen-46 operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi | Video 02:44
13 ilde düzenlenen Mahzen-46 operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi | Video 15.05.2024 | 08:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA