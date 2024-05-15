Esra Erol’da şaşırtan olay! Öldü sandığı annesine 33 yıl sonra annesi kavuştu!
ATV’nin ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol’da da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlendi. Esra Erol’da programına bu hafta katılan Seda Kurt isimli bir öğretmen, biyolojik anne ve babasını bulmak için ünlü sunucudan ve ekibinden yardım istedi. Kendisini evlat edinen annesiyle birlikte programa katılan Seda Kurt, hikayesiyle hem ünlü sunucuyu, hem de stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu. Esra Erol, 33 yıl sonra mucizeyi gerçekleştirerek öğretmen Seda’nın önce halasına ulaştı, daha sonra da bu izlerden yola çıkarak annesine ulaştı. İşte Esra Erol’a damga vuran o duygusal anlar!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
46:13
00:30
Sinop’ta 80 gram bonzai ele geçirildi | Video 15.05.2024 | 17:00
00:56
Kayseri'de aranan şahıslara 81 polis ile operasyon: 14 gözaltı | Video 15.05.2024 | 16:30
02:12
00:48
Yer altı mağarasında keçi kurtarma operasyonu | Video 15.05.2024 | 15:17
04:05
04:19
Ünlü köpek eğitmenine emlakçı şoku: 200 bin TL dolandırıldı | Video 15.05.2024 | 14:19
00:55
03:07
04:40
00:54
Şehrin en işlek caddesi boks ringine döndü: O anlar kamerada | Video 15.05.2024 | 14:00
04:43
01:11
11:37
00:54
Gaziantep'te FETÖ-PDY'ye kıskaç operasyonu: 20 gözaltı | Video 15.05.2024 | 12:25
01:11
04:23
Kadıköy'de dikey yapılaşmaya meydan okudu, köşkünü satmadı | Video 15.05.2024 | 12:25
00:33
Sallayıp yerinden çıkarttıkları bisikletleri böyle aldılar | Video 15.05.2024 | 12:26
00:37
Milyonluk vurgun yapan sahte polis, tarlada mevsimlik işçi çıktı | Video 15.05.2024 | 12:26