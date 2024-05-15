Esra Erol’da şaşırtan olay! Öldü sandığı annesine 33 yıl sonra annesi kavuştu!

ATV’nin ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol’da da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlendi. Esra Erol’da programına bu hafta katılan Seda Kurt isimli bir öğretmen, biyolojik anne ve babasını bulmak için ünlü sunucudan ve ekibinden yardım istedi. Kendisini evlat edinen annesiyle birlikte programa katılan Seda Kurt, hikayesiyle hem ünlü sunucuyu, hem de stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu. Esra Erol, 33 yıl sonra mucizeyi gerçekleştirerek öğretmen Seda’nın önce halasına ulaştı, daha sonra da bu izlerden yola çıkarak annesine ulaştı. İşte Esra Erol’a damga vuran o duygusal anlar!