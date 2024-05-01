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Video Yaşam Elazığ’da feci kaza: Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı 2’si polis 6 yaralı | Video
Elazığ’da feci kaza: Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı 2’si polis 6 yaralı | Video

Elazığ’da feci kaza: Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı 2’si polis 6 yaralı | Video

01.05.2024 | 14:02

Elazığ’da ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, 2’si polis toplamda 6 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Elazığ Diyarbakır karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan Elazığ'a psikolojik rahatsızlığı bulunan hastayı getiren C.D. idaresindeki ambulans ile M.S.D. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2'si polis, 2'si sağlık personeli olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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