Silahla tehdit zanlılarına operasyon: 5 gözaltı | Video
Mersin'de silahla tehdit zanlılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada 5 silah ve çok sayıda mermi ele geçirilidi. Zanlılardan 3'nün kasten öldürme suçundan, diğerlerinin ise çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı.
ZANLILARIN HEPSİNİN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Gözaltına alınan zanlılarla ilgili yapılan incelemede, M.A'nın 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile B.A. ve B.F.'nin yine 'kasten öldürme' suçundan, T.A.'nın 'dolandırıcılık' ve M.E.'nin ise çeşitli suçlardan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası ile arandıkları ortaya çıktı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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