Taksim'e girmeye çalışan gruplar, polis barikatına ve polislere böyle saldırdı | Video

İstanbul Saraçhane'de toplanan CHP, DEM, DİSK ve KESK, yasağa rağmen Taksim'e yürümeye çalıştı. Kalabalık grup, 'Dağılın' uyarısı yapan polise kaldırım taşları atıp sopalarla saldırdı. Ekipler ise biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Çıkan arbedede çok sayıda polis yaralandı. O anlar kameralara böyle yansıdı