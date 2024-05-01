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Video Yaşam Taksim'e girmeye çalışan gruplar, polis barikatına ve polislere böyle saldırdı | Video
Taksim'e girmeye çalışan gruplar, polis barikatına ve polislere böyle saldırdı | Video

Taksim'e girmeye çalışan gruplar, polis barikatına ve polislere böyle saldırdı | Video

01.05.2024 | 13:00

İstanbul Saraçhane'de toplanan CHP, DEM, DİSK ve KESK, yasağa rağmen Taksim'e yürümeye çalıştı. Kalabalık grup, 'Dağılın' uyarısı yapan polise kaldırım taşları atıp sopalarla saldırdı. Ekipler ise biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Çıkan arbedede çok sayıda polis yaralandı. O anlar kameralara böyle yansıdı

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