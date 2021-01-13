Altun: Ülkemizin itibarını yükseltecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz

Altun, konuk olduğu radyo programında, "Derdimiz, bölgede ve dünyada söz sahibi olan ülkemizin yükselişine yakışır nitelikte ve değerde çalışmalar gerçekleştirmek, milletimizin sesini, devletimizin haklı mücadelesini bütün dünyaya duyurmak, ülkemize karşı haksız ve yalan ithamlarla yürütülen kara propaganda faaliyetlerine karşı mücadele etmek" diye konuştu.

Gelecek dönemde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye idealine hizmet etmek için çalışacaklarını dile getiren Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin de (CİMER) İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Altun, 2020'de CİMER'e bir önceki yıla kıyasla yüzde 90 düzeyinde artışla 6 milyona yakın başvuru yapıldığı bilgisini verdi.

Altun, özellikle sosyal medyada eleştiri kisvesi altında yayılan hakaret, iftira ve yalanlarla mücadeleye ilişkin "İletişim ve demokrasi açısından bir fırsat olarak değerlendirebileceğimiz sosyal medya mecraları ne yazık ki sistematik yalan ve iftira kampanyalarının zeminine dönüşebiliyor. Burada esas olan kamu otoritesinin kendi vatandaşının bu tür dezenformasyon, sistematik yalan ve iftira kampanyalarından etkilenmemesi için bir dizi tedbiri almasıdır. Bu noktada da yasal bir düzenleme yapılmıştır" dedi.



Türkiye'nin Doğu Akdeniz siyasetinin de küresel siyasetin merkezine oturduğuna işaret eden Altun, "Burada Türkiye kendi hak ve menfaatlerini korumak adına Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son derece kritik adımlar attı. Biz de tabii Başkanlık olarak Türkiye'nin pozisyonunu dünyaya anlatma yönünde gayret ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

Altun, Cumhurbaşkanlığı himayesinde İstanbul'da gerçekleştirilen Formula1 organizasyonunun tanıtım çalışmalarına ilişkin soruya karşılık, küresel salgın koşullarına rağmen bu organizasyonunun başarıyla gerçekleşmiş olmasının ülke için gurur verici olduğunu söyledi. Sanata ve sanatçıya çok önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni binasıyla ilgili süreci günbegün yakından takip ettiğini aktaran Altun, sözlerine şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın bundan sonra da yeni binasında dünyanın dikkatlerini çekecek konserlere ev sahipliği yapacağına canı gönülden inanıyorum. Bu, gurur duyduğumuz bir proje oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde böyle bir muhteşem eser ortaya çıkmış oldu."

Hayvanlara karşı duyarlılığa ilişkin bir soru üzerine Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın bu konuyu çok yakından takip ettiğini söyledi.

Bu anlamda hayvanlara eziyet ve kötü muameleyi önlemek için hazırlanan düzenlemenin de en kısa zamanda Meclis gündemine geleceğini düşündüğünü ifade eden Altun, hayvanların da yaratılmış bir can olduğu unutulmadan, yaratılanın Yaratandan ötürü sevilmesi gerektiğini bildirdi.