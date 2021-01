Başkan Erdoğan'dan son dakika sosyal medya açıklaması geldi! "Baskılarına boyun eğmeyeceğiz"

'DİYARBAKIR ANNELERİ KORKU DUVARLARINI YIKTILAR'

Erdoğan, "Yine gençlerimizi uyuşturucu ve her türlü bağımlılıktan korumak, aileleri bilinçlendirmek amacıyla 'Narkotik Polisi Anne' projesi hayata geçirildi. Derneğimizin terör mağduru kadınlarımızın haklı mücadelesini dünyaya duyurmak için yürüttüğü çalışmaları da önemsiyorum. Yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele eden bir ülke olarak örgütün gerçek yüzünü deşifre etme konusunda halen arzu ettiğimiz seviyede değiliz. Bölücü örgüt askerimizin, polisimizin, öğretmenimizin, din görevlimizin, en çok da Kürt kardeşlerimizin kanını dökerek varlığını sürdürmüştür. Baskıyla tehditle kandırarak dağa çıkardığı binlerce gencimizin kanından beslenen bu nebbaşlar en büyük acıyı çocuklarını örgüte kaptıran analara yaşatmıştır. Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler analarından kopardıkları Kürt çocuklarını Kandil'e, Sincar'a, Suriye'ye ölüme yolluyorlar. Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de terör örgütünün kanlı yüzünü ifşa ettiler. Terör örgütü sempatizanlarının kimi iğrenç saldırısına rağmen 500 gündür evlat nöbeti tutan bu cesur anneleri bir kez daha şahsım, eşim, milletim adına saygıyla selamlıyorum" dedi.

'TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELESİNİ ANALARIN DESTEĞİYLE ZAFERE TAŞIYACAKTIR'

Ciğerparesine sarılmak isteyen bir ana yüreğini hiçbir tehdidin korkutup, yıldıramayacağını kaydeden Erdoğan, anaları karşısına alan hiçbir yapının ne kadar çirkefleşirse çirkefleşsin hedefine ulaşamayacağını, çocuklarını kurtarmak için çırpınan anaların önüne hiçbir setin vurulamayacağını ifade etti. Erdoğan, "Çünkü anaların evlatları için döktükleri her damla gözyaşında zalimi sarsan, zulmü deviren bir kuvvet vardır. Kandil'deki terör baronları ve siyasetteki uzantılarının Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinden korkmalarının temel sebebi de işte budur. Türkiye teröre, şiddete, gözünü kan ve kin bürümüş katil sürülerine karşı yürüttüğü mücadeleyi inşallah anaların da desteğiyle zafere taşıyacaktır hiç endişeniz olmasın. Bu toprakların geleceğinde teröre ve şiddete yer yoktur, olmayacaktır" diye konuştu. Bu süreçte basın mensuplarından sanatçılara kadar her kesime büyük sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Erdoğan, "Teröristle mücadele güvenlik kuvvetlerinin, terörle mücadeledeyse siyaset kurumundan medyaya tüm toplumun görevidir. Ancak bu konuda ülke olarak yıllardır çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Türkiye'de bölücü terörün 40 yıldır bitirilememesinde bir dönem yapılan yanlışlar kadar, kimi basın yayın organlarının terörü meşrulaştıran, teröristi masumlaştıran dilinin de payı bulunuyor. Diyarbakır annelerinin sürdürdüğü evlat nöbetinin bu açıdan bir turnusol işlevi gördüğüne inanıyorum" mesajını verdi.

'BİRÇOK KESİM TAM 500 GÜNDÜR ÜÇ MAYMUNU OYNADI'

Kandil'deki teröristlerin reklam ajansına dönüşen kimi medya kuruluşlarının, yaptıkları haberlerle Diyarbakır annelerinin masum eylemini bile itibarsız hale getirmeye çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Aynı şekilde bölücü örgüte gönüllü avukatlık hizmeti sunan sözde insan hakları dernekleri bu annelerin feryatlarına kör ve sağır kesildiler. Bir kere ziyaret ettiklerini duydunuz mu? Geldiler mi? Hayır, ama başka zamanlarda buralardan hiç eksik olmadılar. İttifak ortaklarını küstürmemek için devleti suçlayan, destek vermek yerine analara desteğe giden bakanlarımızı eleştiren partiler oldu. Diyarbakır'a kadar gidip bölücü örgütün uzantılarına şirinlik yaparken iki adım ötedeki bu acılı anneleri ziyaret dahi etmeyen siyasetçiler gördük. Lafa gelince demokrasi, çocuk ve kadın haklarını, özgürlükleri kimseye bırakmayanlar evlatları kaçırılmış annelere bir kez olsun sahip çıkmadılar. Yine bu dönemde ne batılı medyada ne de batılı insan hakları kuruluşlarından hiçbir dayanışma mesajı duymadık. 6-8 Ekim olaylarında onlarca masum insanın kanının dökülmesine sebep olan bir şahsı adaletten kaçırmaya çalışanlar, çocukları ellerinden alınan anneler için tek bir cümle dahi kurmadı, kuramadı. Ülkemizdeki muhalefet partilerinden sözde insan hakları örgütlerine, medyadan yazarlara kadar birçok kesim tam 500 gündür bu meselede üç maymunu oynadı. Diyarbakır anneleri haklı mücadeleleriyle sadece terör örgütünü karanlık yüzünü değil, işte bu riyakarlığı da ifşa ettiler. Terör ve şiddet konusunda ülkemiz içindeki ideolojik bağnazlığın ortaya çıkmasını onlar sağladı."

'HİÇBİR DÖNEMDE OLMADIĞI KADAR ÇOK DEZENFORMASYONA MARUZ KALIYORUZ'

Konuşmasında dijitalleşmenin beraberinde getirdiği tehlikelere de işaret eden Erdoğan, "Dijitalleşmeyle beraber hayatımızın her alanında olduğu gibi iletişimde de köklü değişiklikler yaşanıyor. İnsanlık merkezinde teknolojinin yer aldığı yeni bir hayat biçimine doğru yol alıyor. Bir önceki kuşağın hayal dahi edemediği pek çok imkana bugün teknoloji sayesinde saniyeler içerisinde ulaşabiliyoruz. Ben buna adeta bir teknolojik faşizm diyorum. Böyle bir yapıyla karşı karşıyayız. Dünyanın en ücra köşesinde meydana gelen herhangi bir gelişmeden anında haberdar oluyor, daha evvel saatlerimizi harcadığımız işleri bugün saniyeler içinde yapabiliyoruz" dedi.