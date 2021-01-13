Video Haber Son dakika! Başkan Erdoğan'dan sosyal medya açıklaması: Ben buna teknolojik faşizm diyorum | Video

Son dakika! Başkan Erdoğan'dan sosyal medya açıklaması: Ben buna teknolojik faşizm diyorum | Video

Son dakika! Başkan Erdoğan'dan sosyal medya açıklaması: Ben buna teknolojik faşizm diyorum | Video
13.01.2021 | 20:30

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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscar Ödülleri Töreni'ne katıldı. Erdoğan törende son dakika açıklamalarında bulundu. Medyanın özellikle terör meselesindeki önemine dikkat çeken Erdoğan "Lafa gelince demokrasiyi, çocuk ve kadın haklarını, özgürlükleri kimseye bırakmayanlar, evlatları dağa kaçırılmış annelere sahip çıkmadı." dedi. Erdoğan, son günlerde sık sık gündeme gelen sosyal medya tartışmalarına da değinerek "Amerikan seçim sonuçları ekseninde süren tartışmalar bizim de bir süredir dile getirdiğimiz dijital faşizmin nerelere kadar uzanacağını gözler önüne sermiştir. " ifadelerini kullandı.

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