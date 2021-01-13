Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2016'da en büyük oğlu Oğuzhan Karaca'yı şehit veren Cihan Karaca, yılbaşı günü Kazakistan'da rahatsızlanmış ve Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesi ile birlikte ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmişti. O olayın perde arkasında duygusal anlar yaşandığı ortaya çıktı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan ve taburcu olarak evine dönen şehit babası yaşananları SABAH'a anlattı.29 yıldır uluslararası TIR şoförlüğü yapan 50 yaşındaki Cihan Karaca, Özbekistan'dan aldığı yükle Türkiye'ye dönüş yaparken, Hazar Denizi'nde, TIR'la bindiği feribotta rahatsızlandı. Denizin ortasında mide kanaması geçiren ve apandisi patlayan Karaca'ya hemen sahil güvenlik ekipleri tarafından müdahale edildi. Kazakistan'ın Aktau Kenti Başkonsolosu Muzaffer Akyıldırım bilgi verilmesinin ardından harekete geçti. Karaca, Zhanaozen Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı. Ancak hastanedeki yetersizlikler nedeniyle devreye Erzurum AK Parti Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ girdi ve Sağlık Bakanlığı ile görüştü. Ardından Kazakistan'a hava ambulansı sevk edildi. Şehit babası kendisi için ambulans uçak gönderileceğini öğrenince "Devletin uçağı benim için gelmesin" dedi. Konsolosluk yetkileri ise "Sen bu millete oğlunu şehit verdin, tüm uçaklar sana fedadır" diye yanıt verdi.Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu olarak evine dönen Karaca yaşananları SABAH'a anlattı:Ben uçağın benim için kalkıp gelmesine kıyamadım. Önce hayır dedim. Acılarım dayanılmaz haldeydi. Sağ olsun Kazakistan'daki doktorlar da ilgilendi ama imkanları o kadardı. Konsolosluktan bana 'Sen oğlunu bu millete şehit verdin, bu milletin uçağı elbet senin için gelecek' denildi. Recep Bey de aynı şeyleri söyledi. Allah hepsinden razı olsun. Çok duygulandım. Devletimin gücünü gördüm. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, o kadar işin arasında benimle ilgilendi. Ambulans uçak geldi ve beni aldı. Erzurum'da tedavi altına alındım.Oğlum şehit olduktan sonra kamuda iş teklif edildi ama onu da geri çevirdim. Ben oğlumu devlete verdim. Geride bir oğlum bir kızım daha var. Onlar da vatana feda olsunlar. Biz devletimizi karşılıksız severiz. Ben o uçağın da getirilmesine utandım. Şehidimiz sadece benim değil tüm milletin şehididir.