Kore Gazisi sağlığına kavuştu! Geç kalınsaydı ayağı kesilecekti

Sol ayağındaki tıkalı damar nedeniyle yürümede zorlanan Kayserili 89 yaşındaki Kore Gazisi Bekir Alkan, Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Faruk Cingöz tarafından yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Yürümekte zorlanan Gazi Bekir Alkan'ı çocukları ayak ağrısı nedeniyle Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Faruk Cingöz'e muayene olması için getirdi. Prof. Dr. Faruk Cingöz, Gazi Bekir Alkan'ın sol atardamarındaki pıhtı nedeniyle sol ayağının parmaklarına giden damarın tıkalı olduğunu belirledi. Prof. Dr. Faruk Cingöz, Gazi Alkan'ın ayak parmaklarının aşırı kansız olduğunu belirterek, "Ayağı mikrop kapmış ve durumu iyi değildi, ayak parmaklarında morarma ve güç kaybı vardı. Ağrı nedeniyle ayakları üzerinde duramıyordu. Ayrıca hastanın kalp ritmi bozuktu. Kalp kaynaklı pıhtının sol bacak atardamarına attığını tespit ettik. Hastamız çok şanslıymış. Bu pıhtı kümesi beyne gidebilirdi, felç gelişebilirdi. Gazimiz kan sulandırıcı ilaç almıyordu. Çok büyük risk ile yaşıyormuş. Ameliyatla ayağının kurtulmasının yanı sıra kan sulandırıcı ilaç başlanarak olası tekrar pıhtı atma problemi çözülmüş olduk" diye konuştu.

GEÇ KALINSA AYAĞI KESİLECEKTİ

30 dakika süren ameliyat sonucunda Bekir Alkan'ın ayağını kesmekten kurtardıklarını ifade eden Prof. Dr. Cingöz, "Cerrahide geç kalınmış olsaydı hastada böbrek sıkıntısı da ortaya çıkacaktı. Gazimiz böbreklerini kaybettikten sonra, yaşı gereği hayatta kalma oranı da düşecekti. Türk Askerinin gücünü tüm dünyaya Kore'de gösteren gazimiz bu olası sıkıntılı süreci kolaylıkla atlatması bizi ve hastanemiz çalışanlarını çok mutlu etti. Kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi. Gazi Bekir Alkan'ın oğlu Kemalettin Alkan, babasının büyük bir sağlık sorununun olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi: "Başka bir hastaneden Faruk Hoca'yı tavsiye ettiler. Hocam sağ olsun babamla özel olarak ilgilendi. Babam öz bakımını kendi yapabiliyor. Daha önce gözünden küçük bir operasyon geçirmiş, prostattan da ameliyat olmuştu."