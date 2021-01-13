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: Meteoroloji 'yı uyarmıştı: Beklenen kar yağışı başladı

haberine göre; Meteoroloji'nin hava tahminleri sonrası uyardığı 'da beklenen kar yağışı başladı. Kentte yağışın aralıklarla bir hafta kadar sürmesi bekleniyor. Yağışın etkisini artırması ile Ankara beyaza bürünürken, sıcaklık da 5 derecenin altını gördü.

Giriş Tarihi: 13.1.2021 11:04 Son Güncelleme: 13.1.2021 11:23 ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji Ankara'yı uyarmıştı: Beklenen kar yağışı başladı

Son dakika haberi: Ankara'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde başladı. Yağış giderek etkisini artırırken, birçok noktada etkili oluyor. Caddeler kar yağışı sonrası beyaza bürünürken, sıcaklık da düştü.

Son dakika: Ankara'da beklenen kar yağışı başladı! Kar yağışı ne kadar sürecek? | Video

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgilere göre; kentte sıcaklık 5 derecenin altında seyredecek.

Öte yandan kar yağışının 1 hafta aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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Son dakika: Meteoroloji Ankara'yı uyarmıştı: Beklenen kar yağışı başladı
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