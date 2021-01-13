Son dakika: Meteoroloji Ankara'yı uyarmıştı: Beklenen kar yağışı başladı

Son dakika haberi: Ankara'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde başladı. Yağış giderek etkisini artırırken, birçok noktada etkili oluyor. Caddeler kar yağışı sonrası beyaza bürünürken, sıcaklık da düştü.

Son dakika: Ankara'da beklenen kar yağışı başladı! Kar yağışı ne kadar sürecek? | Video

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgilere göre; kentte sıcaklık 5 derecenin altında seyredecek.

Öte yandan kar yağışının 1 hafta aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Son dakika Meteoroloji hava durumu raporu: O illerde yaşayanlar dikkat, çok kuvvetli gelecek!

SON DAKİKA | İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! Bir kadın akıntıya kapıldı...

Meteoroloji son dakika hava durumu raporunda birçok ili uyardı! Beklenen yağış kuvvetli geliyor! Ani sel, taşkın ve su baskını…