Son dakika: Meteoroloji Ankara'yı uyarmıştı: Beklenen kar yağışı başladı

Son dakika haberi: Ankara'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde başladı. Yağış giderek etkisini artırırken, birçok noktada etkili oluyor. Caddeler kar yağışı sonrası beyaza bürünürken, sıcaklık da düştü.
Son dakika: Ankara'da beklenen kar yağışı başladı! Kar yağışı ne kadar sürecek? | Video
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgilere göre; kentte sıcaklık 5 derecenin altında seyredecek.
Öte yandan kar yağışının 1 hafta aralıklarla sürmesi bekleniyor.Son dakika Meteoroloji hava durumu raporu: O illerde yaşayanlar dikkat, çok kuvvetli gelecek! SON DAKİKA | İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! Bir kadın akıntıya kapıldı... Meteoroloji son dakika hava durumu raporunda birçok ili uyardı! Beklenen yağış kuvvetli geliyor! Ani sel, taşkın ve su baskını…