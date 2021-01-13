Son dakika: Ankara'da beklenen kar yağışı başladı! Kar yağışı ne kadar sürecek? | Video
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Son dakika haberleri... Ankara'da beklenen yoğun kar yağışı başladı! Ankara'da kar yağışı ne kadar sürecek? Ankara'da kar yağışı ve hava durumu ile ilgili canlı yayınla son durum...