Son dakika: RTÜK'ten Halk TV'ye Fikri Sağlar cezası! Başörtülü hakimleri hedef almıştı...

Editoryal sorumluluk gereği konuğun yayında uyarılmadığını da tespit eden RTÜK, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri... ırk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasî ve felsefî düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez" ilkesini ihlal eden yayıncı kuruluşa oy birliğiyle idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

TELE 1'E RTÜK'TEN CEZA

RTÜK, Tele 1 ana haber bülteni sunucusu Evren Özalkuş'un öğretim görevlisi Aylin Sözer cinayetine ilişkin sözlerini de inceledi. Haber bülteninde Aylin Sözer'in yakılarak vahşice katledilmesine ilişkin haber aktarımında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın söz konusu cinayetin azmettiricisi olarak gösterilmesi RTÜK tarafından yasaya aykırı bulundu. Yayında "Az sonra Diyanet İşleri Başkanlığının bizim kadınlığımıza, yuvamıza, ailemize, çocuk sahibi olmamıza, iş yaşamımıza dair nasıl neye karıştığı ile ilgili haberi de getireceğiz ekrana. Öyle olduğu müddetçe bu cinayetler de devam edecek gibi görünüyor" sözlerini sarf eden sunucunun Diyanet İşleri Başkanlığı'nı itham etmesi nedeniyle Üst Kurul, oy çokluğuyla yayıncı Tele 1'e idari para cezası müeyyidesi uyguladı.