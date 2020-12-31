CHP’li Fikri Sağlar'dan Halk TV canlı yayınında skandal başörtüsü açıklaması | Video
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CHP’li Fikri Sağlar, Halk TV canlı yayınında başörtüsü ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu! CHP'li Sağlar, “Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum” dedi.