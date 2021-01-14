Son dakika: Ümit Özdağ'dan canlı yayında çok sert sözler: Beni tehdit ettiler...

Son dakika haberi: İYİ Parti'den ihraç edilen ancak mahkemenin kararı iptal etmesiyle yeniden geri dönen Ümit Özdağ, canlı yayında çok sert sözlerle partisine yüklendi. Özdağ, "İYİ Parti beni basın yoluyla tehdit ediyor. Muğla'ya gidersen gereken yapılacak diye haber gönderiyorlar. Muğla teşkilatından 45 kişiyi ziyarete gideceğim için istifaya zorladılar."dedi.

'İYİ Parti'nin varlığı CHP sayesindedir' gibi bir lafa maruz kaldık. İYİ Parti ne varlığını CHP'ye borçludur, ne de CHP'nin korumasına muhtaçtır. İYİ Parti kurulduktan sonra 7 ay sonra girdiği ilk seçimde CHP'nin onlarca yıl sonra aldığı oyun yarısını almıştır."