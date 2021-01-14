Son dakika: Ümit Özdağ'dan canlı yayında çok sert sözler | Video
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Son dakika haberleri... İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partiden ihracının mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Özdağ, İYİ Parti yönetiminin karara saygı duyması gerektiğini ancak durumun böyle olmadığını belirtti. Özdağ, "Bana basın yoluyla tehditler geliyor. Muğla'ya gidersem gereken yapılacakmış." dedi. Özdağ, Muğla'ya gideceğini sözlerine ekledi.