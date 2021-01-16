Son dakika: Itır Esen deprem enkazı üzerinde poz verdi! Tepkiler çığ gibi...

Depreme farkındalık için enkaz üstünde çekim yapmaları çok normal ama abiye ile süslü takılar ve makyaj ile çekim yapması baya tuhaf. Ne anlatmak istiyorlar, bu nasıl bir farkındalık? Keşke depremde kalan insanların duygularını yansıtan bir çekim olsaydı...

Onun poz verdiği taşın altında çok canlar kayboldu.

Peki AKUT Vakfı'nın bundan haberi var mı ? Velev ki var diyelim. Bu nasıl bir farkındalık ? Biri bize açıklasın.

Manken Itır Esen'in enkaz üzerindeki pozlarına tepki büyük | video