İşte CHP’nin yalanları! Tek tek ifşa oldu

ELEKTRİK TÜKETİMİ DÜŞTÜ YALANI

FOX TV, yıllık bazda sanayi üretiminin yüzde 11 artığının açıklandığı TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığına yönelik bir haber yapmıştı. Televizyon kanalının haber programında sunucu Selçuk Tepeli, "TÜİK'in verilerine yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 11 artmış. Üretim arttıysa sanayi elektrik üretimi niye düştü?" diye sormuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, FOX TV'nin bu haberine sosyal medyadan rakamlarla tepki göstererek çürüttü. Bakan Varank, "Yalan habercilikte ihtisaslaşmış FOX televizyonu, yine gerçekleri eğip bükerek vatandaşımızın aklını bulandırma peşinde" dedi. Bakan Varank ayrıca "OSB'lerdeki elektrik tüketimi pandemi öncesinin de üzerinde. Sanayide çalışan sayısı hazirandan itibaren ciddi yükselişte. Sanayideki istihdamda yüksek teknolojinin payı artıyor. Türkiye üreterek büyümeye devam edecek" dedi.

AK PARTİLİLER AŞI OLDU YALANI

Ayrıca sosyal medyada çokça dillendirilen, Koronavirüs aşısını gizlice AK Partililer oluyor yalanı yayılmıştı. Hatta koronavirüs aşısında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerine öncelik tanındığı yönünde yalan üretilmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bu yalanı şu şekilde çürüttü: "Cumhurbaşkanımızla doktor ve eczacı MKYK üyelerimiz aşı oldu, biz değil."