İşte CHP’nin yalanları! Tek tek ifşa oldu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yalanlarını içeren biz dizi görseli paylaştı.
Başkan Çam CHP'yi kastederek, "Girdikleri 15 seçimden üst üste hezimete uğrayanların, sözde siyaset yapanların, dikili bir ağacı dahi bulunmayanların ve medya uzantılarının; yalan ve iftira siyasetleri kaldığı yerden devam ediyor" ifadelerini de kullandı. İşte sosyal medyada haftanın yalanları hastagi ile başlatılan CHP'nin ve yandaşlarının yalanları:
ÇÖPTEN EKMEK TOPLADI YALANI
Bir kadının çöplerin içerisinden ekmek topladığı görüntüler ortaya çıkmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Saraydaki tabloyla, Türkiye'deki gerçek arasında 180 derece fark var. Bir taraf güllük gülistanlık; çalgılar, çengiler ve gösteriş var. Diğer tarafta ise açlık, sefalet, yoksulluk ve işsizlik" demişti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun servis ettiği kadının, insanların duygularını istismar ederek para toplayan dolandırıcı olduğu belirlendi.
HURDACIYI EKMEĞE MUHTAÇ GİBİ GÖSTERME YALANI
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından Osmaniye'de bir kişinin çöpten ekmek topladığını söyleyerek "Çukurova'nın bereketli topraklarında vatandaş rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor" demişti. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde çöpten ekmek topladığını iddia ettiği hurdacılık yapan bir vatandaş olduğu ve çöpten ekmek toplamadığı ortaya çıktı. Hurdacılık yapan kişiye AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ulaştı. Durmuşoğlu, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztırak'ın paylaştığı video hakkında şöyle bir ileti paylaşmıştı: "Sayın Başkan, paylaşımınızdaki M.Ç. ile görüştüm; uzun yıllardır eski eşya toplayan, kendi evi olan ve ihtiyaç halinde sosyal destek de verilen bir hemşehrimiz. Keşke ucuz siyasi hesaplarınız için ifşada bulunmak yerine Kadirli'deki ilgililerden ya da bizden yardım isteseydiniz."
ELEKTRİK TÜKETİMİ DÜŞTÜ YALANI
FOX TV, yıllık bazda sanayi üretiminin yüzde 11 artığının açıklandığı TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığına yönelik bir haber yapmıştı. Televizyon kanalının haber programında sunucu Selçuk Tepeli, "TÜİK'in verilerine yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 11 artmış. Üretim arttıysa sanayi elektrik üretimi niye düştü?" diye sormuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, FOX TV'nin bu haberine sosyal medyadan rakamlarla tepki göstererek çürüttü. Bakan Varank, "Yalan habercilikte ihtisaslaşmış FOX televizyonu, yine gerçekleri eğip bükerek vatandaşımızın aklını bulandırma peşinde" dedi. Bakan Varank ayrıca "OSB'lerdeki elektrik tüketimi pandemi öncesinin de üzerinde. Sanayide çalışan sayısı hazirandan itibaren ciddi yükselişte. Sanayideki istihdamda yüksek teknolojinin payı artıyor. Türkiye üreterek büyümeye devam edecek" dedi.
AK PARTİLİLER AŞI OLDU YALANI
Ayrıca sosyal medyada çokça dillendirilen, Koronavirüs aşısını gizlice AK Partililer oluyor yalanı yayılmıştı. Hatta koronavirüs aşısında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerine öncelik tanındığı yönünde yalan üretilmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bu yalanı şu şekilde çürüttü: "Cumhurbaşkanımızla doktor ve eczacı MKYK üyelerimiz aşı oldu, biz değil."