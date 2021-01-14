CHP Parti Sözcüsü Öztrak’tan manipülasyon! Çöpten ekmek topladı diye sundu, hurdacı çıktı! O kişi A Haber’e konuştu | Video

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’nde çöpten ekmek topladığını iddia ettiği bir vatandaşın videosunu paylaşmıştı. AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, görüntülerdeki vatandaşın hurdacılık yaptığını ve çöpten ekmek toplamadığını ortaya çıkardı. Durmuşoğlu, “Keşke ucuz siyasi hesaplarınız için ifşada bulunmak yerine Kadirli'deki ilgililerden ya da bizden yardım isteseydiniz” dedi