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: 'da beyaz kabus! Trafik durma noktasına geldi...

haberi: İstanbullular haftanın ilk iş gününe yoğun yağışı ile başladı. Sabah 07.30 sıralarında etkisini artıran kar yağışı kent genelinde etkili oluyor. Trafiğe çıkan İstanbullular kar yağışı sonrası zor anlar yaşarken, trafik durma noktasına geldi.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 18.1.2021 09:12 Son Güncelleme: 18.1.2021 09:31 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da beyaz kabus! Trafik durma noktasına geldi...

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Cuma günü hafif hafif kendisini göstermeye başlayan kar yağışı, cumartesi gece yarısından itibaren şiddetini artırdı. İstanbullular pazar gününe beyaz örtü ile uyanırken karın tadını çıkardı. Haftanın ilk iş gününde ise yoğun kar yağışı İstanbullulara zor anlar yaşatıyor.

Lapa lapa yağan kar, görsel şölen oluştururken, trafikte ise araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Birçok araç park ederek yağışın etkisini azaltmasını beklerken, ana arterlerde bile yollar beyaz örtü ile kaplandı.

Bu manzara sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı. Kentte neredeyse her noktada kar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Araçlar karın etkisini azaltması ve yolların temizlenmesi ile trafiğin biraz daha rahatlamasını bekliyor.

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Son dakika: İstanbul'da beyaz kabus! Trafik durma noktasına geldi...
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