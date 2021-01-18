Son dakika: İstanbul'da beyaz kabus! Trafik durma noktasına geldi...

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Cuma günü hafif hafif kendisini göstermeye başlayan kar yağışı, cumartesi gece yarısından itibaren şiddetini artırdı. İstanbullular pazar gününe beyaz örtü ile uyanırken karın tadını çıkardı. Haftanın ilk iş gününde ise yoğun kar yağışı İstanbullulara zor anlar yaşatıyor.

Lapa lapa yağan kar, görsel şölen oluştururken, trafikte ise araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Birçok araç park ederek yağışın etkisini azaltmasını beklerken, ana arterlerde bile yollar beyaz örtü ile kaplandı.

Bu manzara sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı. Kentte neredeyse her noktada kar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Araçlar karın etkisini azaltması ve yolların temizlenmesi ile trafiğin biraz daha rahatlamasını bekliyor.