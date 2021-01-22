Fransız basını ile telif hakkı anlaşması imzalayan Google Avustralya'yı tehdit etti: Hizmeti durdururuz

Teknoloji devi, daha önce ödeme yapmaktan kaçınmak için, ödeme talep eden Fransız yayıncıların içeriklerini göstermemeye başlamıştı.

Fransa'daki yaklaşık 300 siyasi ve genel basını temsil eden L'Alliance de la Presse d'Information Générale (APIG) derneği anlaşmayı sosyal medya üzerinden duyurdu.

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L'Alliance başkanı Pierre Louette yaptığı açıklamada, "Uzun aylar süren müzakerelerden sonra, bu anlaşma komşu basın haklarının etkin bir şekilde tanınmasını gösteren önemli bir kilometre taşıdır. Yayıncılar ve çevrimiçi yayınlarının kullanımı için alınacak ücretlerin başlangıcı" dedi.

Google ayrıca, Fransız yayıncılarla aylarca süren görüşmelerin ardından "ileriye doğru atılan büyük bir adım" diyerek anlaşmayı anlatan bir blog yazısı da yayınladı.

FRANSA'YA ONAY AVUSTRALYA'YA TEHDİT



Avustralya, teknoloji şirketlerinin haber içerikleri için medya kuruluşlarına ödeme yapmasını içeren yasa hazırlığını sürdürüyor. ABD merkezli teknoloji devleri ise yasaların uygun olmadığını ve geri adım atılması gerektiğini savunuyor. İnternet arama devi Google tarafından yapılan açıklamada, Avustralya hükümetinin arama motorunu medya şirketlerine ödeme yapmaya zorlayacak söz konusu girişimde ısrar etmesi halinde ülkedeki hizmetlerini durduracağını duyurdu. Google Avustralya Genel Direktörü Mel Silva yaptığı açıklamada, "Yönetilemez mali ve operasyonel riskle birleştiğinde bu kurallar yasalaşacak olursa, bize Google arama motorunu Avustralya'da kullanıma sunmayı bırakmaktan başka bir seçenek sunmaz" dedi.

BAŞBAKAN MORRİSON'DAN AÇIKLAMA



Google tarafından yapılan açıklamalara tepki gösteren Avustralya Başkanı Scott Morrison, "Tehditlere boyun eğmeyeceğiz" dedi. Avustralya, Google'ın ve sosyal medya devi Facebook'un medya endüstrisinde oldukça fazla pazar gücüne sahip olduğunu ifade ederek söz konusu yasayı geçtiğimiz ay duyurmuştu.





TÜRKİYE'DEN ÇAĞRI VAR



Türkiye'de de, yerli basın kuruluşlarının Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını korumak için AB'nin yasal düzenlemesini emsal alması konuşuluyor. İktidar ve TBMM'deki mevcut diğer siyasi partiler, ilgili yasayı uyarlayarak onaylarsa hem Türk medyasının haklı menfaatlerini korumuş olacağı hem de dijitalleşen rekabet ortamında maddi olarak geri kalmamasını sağlayacağı konuşuluyor.

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