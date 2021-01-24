Baro başkanlarını fişleyip Gülen’e sunmuşlar! “Rapor sonucunu görünce memnun kaldı”

BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 6 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturma dosyasını kapatmakla görevlendirilen isimlerden olan dönemin Gaziantep Bölge Avukatlar İmamı Kamil Bakum verdiği ifadede, örgütün özellikle avukat yapılanmasında gerçekleştirdiği eylemleri anlattı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklanan Bakum'un verdiği ifadeyle birlikte, FETÖ'nün Türkiye'de bulunan baro başkanlarını tek tek fişleyip FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e rapor olarak sunulduğu ortaya çıktı.



ZİYARET SEBEBİ BARO SEÇİMLERİYDİ

Toplam 3 kez ABD Pensilvanya'da bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret ettiğini söyleyen örgütün Gaziantep Bölge Avukatlar İmamı Kamil Bakum, ifadesinde bu ziyaretlerden bir tanesinin içeriğini savcılıkla paylaştı. Pensilvanya'ya 2012 yılında Erzurum Bölge Avukatlar İmamı Hasan Aslan ile yine o dönemin İç Anadolu Bölge Avukatlar İmamı Şenel Somuncu ile gittiğini aktaran Bakum, ziyaret amacının o yılki baro seçimlerini istişare etme amacı taşıdığını söyledi.





BARO BAŞKANLARINI FİŞLEMİŞLER

Baro seçimleri ve başkanları ilgili bir rapor hazırladıklarını söyleyen Bakum ifadesine şöyle devam etti: "Gülen'e daha önceden hazırladığımız raporda, Türkiye'deki seçilmiş Baro Başkanlarının ideolojik görüşleri ve bize olan yakınlıkları, bizden olan baro başkanları yazıyordu.



"BİZDEN VE BİZE YAKIN OLANLAR ÇOĞUNLUKTAYDI"

Seçilen Baro Başkanları ile ilgili hazırladığımız raporu inceledi. Bizden olan, farklı görüşlerden olup bize yakın olan başkanların çoğunlukta olmasından dolayı bizlere memnuniyetini dile getirip teşekkür etti. Bizler için dua etti. Bizlere kendisi tarafından takke hediye edildi. "