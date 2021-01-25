Son dakika haberine göre; İstanbul'da şiddetli lodos ulaşımı aksattı. İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları A.Ş'nin bazı seferleri yapılamayacak.

SİRKECİ-HAREM ARABALI VAPUR SEFERLERİ YAPILAMIYOR

Hava muhalefeti nedeniyle İDO'nun Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri yapılamıyor. Ayrıca, 17.00'de yapılması planlanan Yenikapı-Yalova ile 17.45'te planlanan Yalova-Yenikapı karşılıklı dış hat seferleri gerçekleştirilemeyecek.

ŞEHİR HATLARI'NIN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları A.Ş'nin de Kadıköy-Karaköy-Eminönü seferleri, Kadıköy-Beşiktaş seferleri ve 17.30 Kabataş-Karaköy-Bostancı seferleri yapılamayacak.