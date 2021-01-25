Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İstanbul’da deniz ulaşımına lodos engeli! İDO ve Şehir Hatları A.Ş’nin bazı seferleri iptal

’da deniz ulaşımına engeli! ve Şehir Hatları A.Ş’nin bazı seferleri iptal

'da şiddetli deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Gelen haberine göre; İstanbul Deniz Otobüsleri () ve Şehir Hatları A.Ş'nin bazı seferleri iptal edildi.

Giriş Tarihi: 25.1.2021 16:41 Son Güncelleme: 25.1.2021 16:56 ABONE OL
İstanbul’da deniz ulaşımına lodos engeli! İDO ve Şehir Hatları A.Ş’nin bazı seferleri iptal

Son dakika haberine göre; İstanbul'da şiddetli lodos ulaşımı aksattı. İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları A.Ş'nin bazı seferleri yapılamayacak.

SİRKECİ-HAREM ARABALI VAPUR SEFERLERİ YAPILAMIYOR

Hava muhalefeti nedeniyle İDO'nun Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri yapılamıyor. Ayrıca, 17.00'de yapılması planlanan Yenikapı-Yalova ile 17.45'te planlanan Yalova-Yenikapı karşılıklı dış hat seferleri gerçekleştirilemeyecek.

ŞEHİR HATLARI'NIN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları A.Ş'nin de Kadıköy-Karaköy-Eminönü seferleri, Kadıköy-Beşiktaş seferleri ve 17.30 Kabataş-Karaköy-Bostancı seferleri yapılamayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da deniz ulaşımına lodos engeli! İDO ve Şehir Hatları A.Ş’nin bazı seferleri iptal
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA