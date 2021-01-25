Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin sunum yapmasının beklendiği Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Özellikle restoran ve kafelerle ilgili alınan kararların yeniden konuşulması ve kısıtlamaların esnetilmesi öngörülürken konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama da gelmedi. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin sunum yapmasının beklendiği toplantıda, restoran ve kafelerle ilgili alınan kararların yeniden masaya yatırılması ön görülüyor. Önemli konuların istişare edileceği toplantının bu hafta pazartesi günü yapılması beklenmekle birlikte henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.