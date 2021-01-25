Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? 2021 Kafelerin, lokantaların ve restoranların açılacağı tarih Kabine Toplantısı ile belli olacak

Ocak ayının sonlarına gelinirken kafeler, lokantalar ve restoranlar açılacak mı sorusun yanıtı da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar gereğince, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla kafeler, restoranlar ve lokantaların çalışma sistemlerinde değişikliğe gidilmişti. Bu yerler, Kasım ayından bu yana sadece paket servis ve 'gel-al' şeklinde hizmet veriyor.

KAFELER VE RESTORANLARIN AÇILACAĞI TARİH BELLİ OLDU MU?

Koronavirüs vaka sayısındaki düşüşe bağlı olarak, kafelerin, lokantaların ve restoranların yeniden açılması gündeme geldi. Konuya yönelik beklenti artınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nı işaret ederken flaş değerlendirmelerde bulundu. Peki, 2021 kafeler, restoranlar ve lokantalar yeniden açılacak mı, ne zaman açılacak?

İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafelerin ve restoranların açılacağı tarih hakkında yaptığı açıklama;