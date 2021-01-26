Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad bölgesinde bir PKK/PYD'li terörist intihar saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 sivil Suriye vatandaşının hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı bölgesi Tel Abyad'da bir PKK/PYD'li teröristin intihar saldırısında 3 sivil Suriye vatandaşı hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı" ifadelerine yer verildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ SIK SIK AYNI BÖLGEYİ HEDEF ALIYOR

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı. Terör örgütü PYD/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.