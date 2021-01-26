Son dakika haberi: Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda! Bakanlar Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Normalleşme takvimi...

Son dakika haberi; Koronavirüs hasta sayısı ve ağır hasta ile günlük vaka sayısındaki ciddi düşüş sonrası, 'Yasaklar ne zaman kalkacak' ve 'Kabine toplantısı ne zaman' soruları en çok araştırılan gündem konuları arasında yerini aldı. Özellikle restoran ve kafelerle ilgili alınan kararların yeniden istişaresi ve kısıtlamaların esnetilmesi öngörülürken, kabine toplantısı tarihi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Son dakika haberleri: Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? Kafelerin ve restoranların açılma tarih belli mi? | Video

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin sunum yapmasının beklendiği toplantıda, restoran ve kafelerle ilgili alınan kararların yeniden masaya yatırılması ön görülüyor. Önemli konuların istişare edileceği toplantının bu hafta pazartesi günü yapılması beklenmekle birlikte henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.