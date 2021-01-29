CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra atacakları adım merak konusu olan CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ortak basın toplantısı ile istifa ettiklerini duyurdu. Meclis'te açıklamada bulunan üç isim partinin politikasından rahatsız olduklarını bir kez daha dile getirdi.

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, CHP'yi sarsan istifa kararlarını Sabah.com.tr'ye değerlendirdi. CHP'de yaşananların Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini zora sokacağını, artık Muharrem İnce merkezli yeni bir dönemin başladığını söyleyen Okan Müderrisoğlu, "Süreç; Türkiye'nin özlediği demokratik siyasi rekabete ve milli çıkarlarda ortaklaşmaya yol açtığı ölçüde anlam kazanacaktır" dedi.

Okan Müderrisoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Napolyon, savaşı kaybeden generalini yanına çağırır ve hesabını sorar. General, Napolyon'a, "Size, savaşı kaybetmemize neden olan 10 gerekçe sayabilirim. Birincisi; barutumuz bitmişti" diye başlar. Bunun üzerine Napolyon, "Yeter, daha başka bir şey söylemene gerek yok" der.

CHP'de, üç milletvekilinin istifası ile sonuçlanan süreç, bu partinin büründüğü karakter, mevcut yönetim tarzı ve iktidar planı için neleri feda edebileceğini göstermesi bakımından dikkate değer bir gösterge.

CHP,

* Atatürk'ün adını anmanın güçleştiği,

* Tek adam ve etrafındaki elitlerin dar hesabına sıkışmış,

* Seçim kazanma hayali uğruna oportünizme ve her türlü ittifaka açık hale gelmişse…

Burada zaten bir yol ayrımından bahsedilmesi de kaçınılmazdı.

Bugünden itibaren,

* Yeni sol parti arayışı için "istifa edenler" ile

* Sağ, sol, bölücü fark etmez… Çapraşık işbirliklerinden "istifade edenlerden"

* Ve er ya da geç siyasal bedel ödeyeceklerden söz edilebilir.

"MUHARREM İNCE MERKEZLİ YENİ DÖNEM BAŞLAMIŞTIR"

CHP'de yaşananlar; Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin "taşıma suyla parti değirmenini döndürme" ve "gerilimden siyaset üretme" senaryosunun ilk seçimde ne sonuç üreteceğini gösteren öncü sinyallerdir.

Bundan sonrasında Muharrem İnce merkezli, periferisinde ise Mustafa Sarıgül ve DSP'nin konuşlandığı yeni bir dönem başlamıştır. Süreç; Türkiye'nin özlediği demokratik siyasi rekabete ve milli çıkarlarda ortaklaşmaya yol açtığı ölçüde anlam kazanacaktır.